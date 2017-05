Miralem Pjanic ha segnato il cammino. Via da Roma, via dalla Roma, per vincere e diventare grande con la Juve. A parole, tutti o quasi contro di lui. Nei fatti, molti suoi ex compagni avrebbero voluto seguire le sue orme. Non di certo Radja Nainggolan: corteggiato, inseguito, con insistenza e a più riprese dalla Juve. Ma il belga dell'antijuventismo ha fatto una ragion di vita, rifiutando ogni tentativo già in tempi non sospetti. Via da Roma è possibile, non alla Juve. Chi probabilmente a questo punto resterà in giallorosso è invece Kevin Strootman, fisicamente recuperato in questa stagione e già capace di tornare ad alti livelli: pure da lui dichiarazioni tutt'altro che d'amore nei confronti della Juve, ma il grande assente di questa sera tramite il suo entourage è stato a sua volta argomento di discussione negli scorsi mesi anche in corso Galileo Ferraris. Proposto, valutato, non ritenuto idoneo al progetto bianconero almeno per ora. Con l'agente dell'olandese che poi ha provato a virare verso altri lidi, vedi Inter, prima di tornare a considerare l'idea di restare a Roma e magari rinnovare.

IDEA PAREDES – Diversa invece situazione legata a Leandro Paredes. Un interesse, quello della Juve per il paraguaiano, già verificatosi in estate prima che la maxi-valutazione fatta dalla Roma facesse tramontare in fretta questa suggestione. Un'idea riportata d'attualità a gennaio, sempre su iniziativa del suo agente Pablo Sabbag: ma la svolta tattica della Juve ha di fatto rimandato ogni ragionamento di almeno altri sei mesi, considerando la richiesta sempre ancorata ad almeno 20 milioni da parte del club giallorosso. Ed ora se ne riparla. Il profilo di Paredes continua ad essere seguito, anche in questa fase della stagione si torna a parlare di una Roma bisognosa di fare cassa e Sabbag porterebbe di persona il suo assistito alla Juve: nuove valutazioni sono in atto, non è in questo momento una prima scelta per quel che riguarda il centrocampo bianconero ma piace da tempo ed in questa stagione ha saputo acquisire quell'esperienza in una grande piazza nonostante un impiego part time. Se n'è parlato, se ne parla e se ne parlerà ancora insomma, in attesa di capire se la Juve voglia o meno tentare un Pjanic-bis.



