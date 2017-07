è uno sconfinato campo di calcio, che da asfalto diventa parquet, da erba si trasforma in terra battuta, dove correre, sempre, con un pallone al piede.è dove hai fatto i primi palleggi, calciato i primi palloni, segnato i primi gol, pianto per le prime sconfitte e gioito per le prime vittorie.è il campetto estivo dove ti cimentavi nei tornei con gli amici, eè il campo d'allenamento che ti tiene compagnia le sere piovose d'autunno.è dove hai lasciato il cuore eè il luogo dove devi rientrare a riprenderlo. O meglio,, che ti richiama, unche, anche se bisbigliato, ti raggiunge, ovunque tu sia. Anche se sei a Manchester,, come da bambini, nelle squadre dell'oratorio feriale. Perché- Wayneha deciso di tornare a casa, lì dove si è rivelato al mondo, lasciando ile rimettendosi in gioco nel suo, facendo una scelta controcorrente in un calcio in cui ladeista avendo la meglio sulladei. Ma finché ce ne sarà soltanto uno, è giusto continuare a credere nel romanticismo pallonaro. E la storia lo insegna, ci sono ritorni che fanno palpitare il cuore e arricchire il palmares, partorendo una gioia unica agli occhi dei tifosi. Chissà sefarà come, che lasciò ilper sbarcare in Europa e, una volta compiuta la trasformazione da, farvi ritorno per vincere, tra la sua gente, in mezzo al suo popolo, facendosi travolgere dall'amore biancazzurro. Chissà se farà come Juan Sebastian, altro cuore argentino, caliente, che ha preso scarpini e borsone per tornare a dettare legge incon l'. Chissà se emulerà Dirk, fresco di vittoria in Eredivisie, con ilin cui esplose, con il Feyenoord che lo elesse suo beniamino, con il Feyenoord in cui è tornato per regalare un il titolo di campione d'Olanda che mancava da 18 anni.- C'è chi è tornato a casa e non ha potuto dare una mano ad accrescere il palmares. Ma fa niente, c'è anche altro.Perché a casa, passano gli anni, tutto può cambiare, ma i nomignoli, quelli no, rimangono per sempre. Tomasha deciso di tornare, la scorsa estate, nel suoper chiudere la carriera tra amore e rispetto, dopo una vita in cui il destino si è preso spesso gioco di lui. Anche, per un anno, ha fatto ritorno a casa, quella del "cuore", quelbistrattato che ha salutato con un gol inin una sconfitta, acontro la fame e il cholismo di. Bacio allo stemma, e ciao a quellache i rossoneri non hanno più rivisto. Però, nella tristezza, è giusto che l'ultimo gol, per il momento, porti la firma di chi, nelle notti con la musichetta, ha fatto la differenza più di ogni altro.- Senza fronzoli:, un giocatore, una palpitazione. Uno degli ultimi 10, uno che entrò al posto di Diego Armandoil 25 ottobre 1997, in un, sostituendoall'ultima sua partita da calciatore, stanco di fare miracoli su un rettangolo verde. Uno che colsulle spalle ha vinto tutto prima di sbarcare in Europa e sfiorare, per un rigore parato dal tedesco, una finale dicon la maglia del. Un passo per diventare leggen... no, non è vero, è leggenda comunque. Perché poi torna di là, a casa sua, e rivince ancora tutto con la sua pelle Xeneizes., che coi piedi cantava e col cuore ragionava. E che, in perfetto, decide di lasciare dopo una sconfitta. In una finale. Di. Lui, argentino di Buenos Aires che perde contro di loro, i brasiliani del. Vendetta? Voglia di rivalsa? No, va bene così. E il popolo non protesta, come potrebbe? Ha atteso per anni il suo ritorno e sa che, anche in un addio, può esserci tanto amore.@AngeTaglieri88