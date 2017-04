-3 dall'Empoli, il Crotone è in piena corsa per la salvezza grazie all'impresa dell'Ezio Scida. Nel successo dei calabresi sull'Inter non c'è solo la gioia di una città che spera ancora di tenersi stretta la Serie A, c'è soprattutto la rivincita di un attacante che con i nerazzurri aveva un personale conto aperto da quasi dieci anni.



Il 2-1 infatti è interamente firmato da Diego Falcinelli: doppietta per lui, il primo su rigore con dedica ("Ho pensato a mia figlia ed è andata bene così. I rigori li sbaglia chi li batte. Me la son sentita, ho fatto gol e mi è andata bene"), il secondo con un delizioso tocco sotto che beffa Handanovic per il momentaneo 2-0. Tre reti da sei punti nelle ultime due partite (decisiva anche quella contro il Chievo per la vittoria a Verona), ma quelle contro l'Inter hanno un sapore speciale visto il suo breve trascorso nel settore giovanile nerazzurro: nel 2007 infatti arrivò negli Allievi Nazionali interisti in prestito dal Pontevecchio, ma al termine della stagione non fu confermato e venne rispedito al mittente. Quasi dieci anni dopo arriva la personale vendetta, una doppietta che per di più permette al Milan di scavalcare l'Inter in classifica rendendo ancor più beffarda la sua rivincita. E il Crotone può ancora sognare la salvezza, con tanti ringraziamenti a chi decise in quel 2008 di scartare Falcinelli.