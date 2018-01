Gli occhi di mezza Europa saranno puntati questa sera a partire dalle 18 sul big match della 21esima giornata di Serie A che a San Siro vedrà affrontarsi il Milan di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Due squadre che possono essere considerate due sorprese di questa parte di stagione con i rossoneri che si sono ritrovati dopo il cambio in panchina e l'addio a Montella e i biancocelesti che stanno confermando lo strepitoso avvio di campionato e sono saldi al terzo posto e in lotta per un posto Champions. Gli occhi di mezza Europa, dicevamo, perchè fra i 22 che scenderanno in campo ci sono tanti, tantissimi, uomini mercato, coloro che già ora stanno attirando su di sè l'interesse di numerosi club italiani e non solo.



LAZIO, DA DE VRIJ A MILINKOVIC-SAVIC - Il lavoro di Simone Inzaghi ha portato alla consacrazione numerosi talenti rimasti in bilico negli ultimi anni. Con lui è letteralmente esploso il centrocampista classe '95, Sergej Milinkovic-Savic è corteggiato da tutti i top club (Juve, Manchester United, Barcellona, Arsenal, Bayern Monaco...) e il suo valore di mercato è schizzato oltre quota 80 milioni. Insieme al serbo questo campionato ha rilanciato la stella di Luis Alberto anche lui finito nuovamente in orbita Arsenal, ma si parla di lui anche in Spagna nonostante un rinnovo che sta per essere sottoscritto. Un prolungamento che la Lazio sta provando a far firmare anche a Stefan de Vrij in scadenza a fine stagione e corteggiato da Inter, Juve e Barcellona. Il difensore olandese può legarsi alla Lazio per un altro anno, ma con l'inserimento di una clausola rescissoria molto bassa che favorirebbe un addio.



SUSO, DONNARUMMA E... - Clausola rescissoria è anche una delle locuzioni più utilizzate anche in casa Milan. Quella inserita nel contratto di Suso fra i 40 e i 50 milioni di euro sembra oggi troppo bassa (date le cifre del mercato) e sta tentando Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid. Quella non depositata negli accordi con Gigio Donnarumma ha fatto infuriare il suo procuratore Mino Raiola che sta provando in ogni modo a portarlo via da Milano con PSG e Real Madrid fortemente interessate. Infine c'è quel Leonardo Bonucci arrivato in estate dalla Juventus che non ha una clausola nel suo contratto, ma che è costantemente corteggiato da tutti i top club a partire dal Barcellona, passando per Real Madrid, Chelsea e Manchester City. Uomini mercato per trattative pronte a decollare. Milan-Lazio vale già molto più dei semplici 3 punti in palio.