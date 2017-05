L'ultimo ballo, l'ultimo giro di giostra poi l'avventura di numerosi calciatori con la maglia della loro attuale squadra terminerà lasciandosi dietro ricordi, emozioni, trofei, e non solo. E' il caso di Francesco Totti, che sarà celebrato dallo Stadio Olimpico e dai tifosi della Roma nell'ultima gara contro il Genoa per cui, tra l'altro non è neanche certo di scendere in campo. Succederà anche a Wembley, dove il capitano del Chelsea, John Terry dirà addio per l'ultima volta ai Blues. Qualcuno dirà addio al calcio come Cristiano Raimondi e Giulio Migliaccio altri vedranno il proprio contratto scadere. Altri ancora come Pierre Emerick Aubameyang hanno già annunciato che cambieranno squadra in estate. Abbiamo scelto i candidati all'addio più significiativi. Scopriteli, scorrendo la nostra gallery.