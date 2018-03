Da VivoPerLei,

fedefox scrive:



"Come ogni anno, nello stesso periodo e nelle stesse modalità, in casa Juventus tiene banco il problema infortuni.

In questa stagione, però, il problema si accentua; mentre in passato la squadra bianconera aveva già archiviato il campionato e si apprestava a provare il "miracolo" nella Coppa dalle grandi orecchi, attualmente non è sicura assolutamente di niente.

Il -2 del Napoli preoccupa, soprattutto se si riuscisse nell'improbabile missione di battere il Real e fare strada in Europa. Il calendario mette di fronte alla squadra di Allegri un aprile a dir poco decisivo".