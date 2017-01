" L'incredibile, spesso, per la folla vale più del vero, ed è più credibile". Parola di Menandro, commediografo greco, a noi noto grazie ai Papiri Bodmer. No, non il fresco centrocampista del Guingamp, ma il compratore di questi 22 papiri scoperti in Egitto nel 1952 che contenengono 3 commedie proprio di Menandro. "Incredibile", "folla", e non può non venirmi in mente un rettangolo verde, un pallone e 22 a calpestare il terreno. Ah, e l'arbitro, quello che ha più potere e che può trasformare una banale azione di gioco in qualcosa di incredibile, che diventa realtà. Ne abbiamo avuto un'ultima prova con Verratti in Nantes-PSG, con quel passaggio di testa forzato per Trapp, trasformatosi in un giallo, giusto da regolamento. Partendo proprio dal cartellino del Folletto di Manoppello, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 cartellini più incredibili.



Come sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com . Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



DA CAVANI A MWEPU- A Parigi, prima di Verratti, ci fu Cavani, espulso per avere esultato con il gesto della mitraglia. Incredibile anche Muntari, fuori in 60" con due gialli appena entrato in campo in Catania-Inter, e Tardelli, che stese Rivera in un Juve-Milan dopo due secondi. Indelebile nella storia Mwepu e la sua corsa contro il pallone in Zambia-Brasile, divertente per gli occhi ma dal significato ben più profondo di quello che le immagini potevano raccontare (" Pensavamo che saremmo diventati ricchi, appena tornati in Africa, ma dopo la prima sconfitta venimmo a sapere che non saremmo mai stati pagati e quando perdemmo 9-0 con la Jugoslavia gli uomini di Mobutu ci vennero a minacciare. Se avessimo perso con più di tre gol di scarto col Brasile, ci dissero, nessuno di noi sarebbe tornato a casa").



DA GASCOIGNE ALLA SECONDA CATEGORIA - E Gascoigne? Ai Rangers, contro l'Hibernian, ammonisce l'arbitro e... viene punito col giallo. Poi Adam Lindin Ljungkvist, che peta addosso a un avversario in Pershagens SK-Jarna SK, e Fontolan, che tenta di tirare un calcio a Rutolo, suo compagno, in un Atalanta-Genoa. Infine, la seconda categoria: Riolo Terme-Ponticelli, il numero 9 Jacopo Violani segna, corre verso i compagni e, con un colpo di testa, spacca il vetro della panchina.



TOP 10 DEI CARTELLINI INCREDIBILI



1. Jacopo Violani, attaccante Riolo Terme

2. Adam Lindin Ljungkvist, peto in Pershagens SK-Jarna SK

3. Gascoigne, Rangers-Hibernian

4. Mwepu, Zaire-Brasile

5. Fontolan, rosso Atalanta-Genoa

6. Cavani, rosso esultanza col fucile

7. Verratti, cartellino giallo PSG-Nantes

8. Dzeko, pantaloncini Bosnia-Grecia

9. Tardelli, Milan-Juve

10. Muntari, Catania-Inter