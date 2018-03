Da VivoPerLei,

fedefox scrive:

"Poco più di un anno fa il Milan ritornava tra le grandi d'Europa. Non per risultati sportivi conseguiti sul campo, ma per una campagna acquisti faraonica con più di duecento milioni immessi nel mercato.

Era il nuovo corso dei cinesi: i tifosi milanisti sognavano lo scudetto, i tifosi avversari si preoccupano giustamente per i tanti investimenti. A distanza di quasi più di un anno, cosa è veramente cambiato?

Dal punto di vista dei risultati poco o niente. Nonostante le ottime prove e i tanti punti incamerati negli ultimi mesi con Gattuso, la compagine rossonera è, per il momento, fuori dall'Europa che conta. Davanti a lei...