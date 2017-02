Dopo tanta attesa, più per i giornalisti che per i tifosi (dacchè il risultato era scontato), scendono in campo la Juventus, imbattuta in casa, e l'Inter, in cerca di un risultato quantomeno positivo.

Senza troppi giri di parole: i bianconeri hanno meritato di vincere. Anzi, rincarerò anche la dose: i bianconeri hanno ampiamente meritato la vittoria, niente da dire. Lo so, lo so, amico bianconero che stai guardando sgomento questo articolo, un interista sta dicendo che avete vinto con merito. Non ha iniziato frignando, o con il rosico pari a quello di un castoro nella valle del legno. Deve sembrarti una cosa incredibile. E forse lo è per davvero.

Vogliamo scendere ancora più nei dettagli? La Juventus nel primo tempo ha capitalizzato alla grande col grandissimo gol di Cuadrado, che ha segnato un gol a dir poco stupendo, e ha preso anche due traverse, la prima col tiro a giro di Dybala (osservato speciale di Bauza, assieme ad Icardi), la seconda con Pjanic, col tiro deviato da Handanovic.

Permettimi una parentesi necessaria: per una volta non posso criticare Handanovic. Gol subito a parte, ha fatto diverse parate decisive, sia con le mani sia con le gambe. Oggi ha fatto una di quelle gare dove se non segni come ha fatto il colombiano, non riesci a superarlo. Affatto.

E nel secondo tempo, questo vantaggio è stato ulteriormente legittimato. Certo, mettere Rugani alla fine della partita fa molto provinciale alla disperata ricerca dei tre punti da tenere in chiave salvezza, ma posso capire che in un Juve - Inter non è il caso di badare troppo a queste sottigliezze che solo il tifoso pretenzioso può vedere. Serviva chiudersi, e lo ha fatto.