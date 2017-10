CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE

Quella nel derby è stata la prima volta con Jack e Suso insieme nei tre di centrocampo, e il risultato, almeno a livello offensivo è stato ottimo.Questo sta a significare cheD'altro canto, passare da un 4-3-3 collaudato ad un 3-5-2 nuovo quasi per tutti e con una sola punta di ruolo ha portato ad esempio ad una trasferta a Bergamo con zero tiri in porta e in generale una fase offensiva di scarsa qualità che portava anche la difesa a soffrire molto di più gli avversari.