La sensazione quando leggo gli articoli di Ruiu? Che a scrivere sia uno zombie che non sa di essere zombie e si lamenta perché gli altri sono strani e non si comportano come lui.Caro Ruiu, essere fuori dal coro è una cosa, ma giudicare senza neppure aver visionato il gioco di squadra o perlomeno concesso un tempo congruo ad amalgamarne gioco e calciatori (Montella ha chiesto tre mesi), significa fare supposizioni arbitrarie, illazioni false, subdole e capziose.Mi dispiace che tu non te ne renda conto. Non hai parametri e termini di giudizio per valutare il valore della squadra e del lavoro fatto da Fassone e MIrabelli ed è evidente che la tua difesa della vecchia dirigenza è palese e faziosa, e trovo molto deludente che tu non te ne accorga e che tu insista nello voler sminuire la nuova dirigenza confondendo la tua antipatia facendola passare per "critica giornalistica".Un vero giornalista fa delle ipotesi oggettive, si attiene ai fatti e descrive la crescita del progetto Milan. E a tempo debito l'eventuale fallimento, senza voler anticipare il futuro come la maga ciarlatana di turno. Quindi mi aspetto che perlomeno nei prossimi tre mesi chiesti da Montella per sistemare gioco e squadra, tu caro Ruiu, ti limiti a fare cronaca, tifando (speriamo) per il Milan.Ma la cosa più triste dopo aver purtroppo letto il tuo ultimo articolo (sarà davvero l'ultima volta) è immaginarti tronfio, gongolante e compiaciuto all'eventuale fallimento della Milan.Un giornalista/tifoso non può tifare la propria squadra come un tifoso della curva per una vita e trasformarsi improvvisamente nella Gabanelli di turno (chiedo scusa alla Gabanelli) con il cappellino e lente da Sherlock Holmes facendo le pulci alle zecche.