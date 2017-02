Mi ha fatto sorridere nei giorni scorsi una notizia rimbalzata per le agenzie di stampa: il Milan resterebbe per il 20% a Silvio Berlusconi, che continuerebbe a occuparsi della gestione tecnica. Di lì a poco è arrivata una smentita, abbastanza scontata, secondo cui l'affare si fa per tutti i fichi del bigoncio o niente.

A parte il fatto che, come ripeto da settimane, mi sembra comica una trattativa per cui Tizio versa una caparra come anticipo per l'acquisto di una società per azioni, che non è un appartamento. Come tutti sanno (e a chi non lo sapesse o non ci avesse pensato lo ricordo io), le azioni si possono vendere una per una. Quando si versa una prima tranche di soldi, lo si fa per avere un certo stock di titoli a un prezzo concordato e, se mai, il contratto serve a fissare il prezzo delle azioni per le tranche successive. A parte ciò, la notizia e la smentita mi hanno fatto sorridere, perché mi sono sembrate il classico sasso lanciato nello stagno per vedere quante rane ne saltano fuori e quante carpe iniziano a nuotare qua e là spaventate. In breve, la storia aveva tutta l'aria di voler saggiare la reazione della gente rossonera a una proroga del recente Milan berlusconiano, che...