Premesso che Donnarumma rinnoverà con il Milan ora che ha compiuto 18 anni (è nato il 25 Febbraio 1999). Rinnoverà per cinque anni a 3,5/ 5 milioni con bonus che possono aumentare i guadagni del portiere rossonero. Rinnovo non significa che Donnarumma resterà al Milan per tutta la durata del contratto. Raiola ha sempre sostenuto che lui lavora in questo modo, lui sposta i suoi assisititi per guadagnare sulle cessioni e sugli ingaggi. Ovviamente non tutti i suoi assistiti stanno ai suoi Diktat e non tutti i club si fanno comandare da Raiola. Potrei citare Nedved che a suo tempo decise non spostarsi dalla Juventus nonostante le pressioni di Raiola e scese in B con i Bianconeri nella stagione 2006/2007 e potrei citare il Psg con Matuidi che Raiola voleva spostare e portare alla Juventus ma il Psg si è opposto facendo rimanere il centrocampista nelle file della squadra della capitale francese. Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere. Il Manchester United sta insistendo per Donnarumma, ha offerto 50 milioni, cifra bassa, visto i costi dei cartellini dei giocatori di oggi, e io penso che in un futuro nemmeno troppo lontano potremmo assistere ad uno scambio tra Pogba e Donnarumma magari dopo che... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E COMMENTARE