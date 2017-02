IL MATCH - Gli episodi ci sono ed è inutile negarlo ma a me dispiace sinceramente che venga fatto passare che il milan ha vinto la partita perche ha rubato quando invece per 90 minuti si è giocato praticamente ad una porta sola . Proprio per questo voglio partire prima dal campo e poi passare agli episodi : innanzitutto donnarumma non si è dovuto neppure sporcare i guanti ieri perche il sassuolo del fenomeno di francesco non ha effettuato un tiro che sia uno verso la porta del neomaggiorenne rossonero, e soltanto le clamorose imprecisioni sotto porta di kucka da 0 metri ad inizio gara e suso nel secondo tempo unite alle straordinarie parate di consigli , due su deulofeu nel primo tempo e su suso e zapata nel secondo hanno impedito al sassuolo un passivo nettamente maggiore, senza dimenticarci dei due gol annullati a bacca, ma questo è un altro discorso… Fatta questa premessa posso ora parlare degli episodi che come dicevo ci sono ed è inutile negarlo, ma non è neppure giusto distorcere la realta : innanzitutto questo rigore clamoroso negato a berardi io non lo vedo, visto che l’esterno nero verde era gia in volo prima di essere sfiorato da vangioni e la sua furbata ha indotto l’arbitro a fischiare simulazione, nonostante cio , viste le solite piagnucolate , al sassuolo poco dopo il rigore viene dato e pure qui gli “ espertoni “ si sono affannati a sentenziare come netto il fallo fischiato nonostante è duncan che è dietro kucka a trattenere per primo lo slovacco in possesso della sfera,pero zitti tutti il rigore viene assegnato. Qui l’arbitro ha usato la somma algebrica mezzo rigore piu mezzo rigore uguale un rigore per il sassuolo , che berardi sbaglia impaurito da donnarumma, E LE GIUSTIFICHE DI DI FRANCESCO SONO DA PREMIO OSCAR: “ ha sbagliato il rigore perche era nervoso per quello non assegnato in precedenza” , NO COMMENT. Dopo di che viene assegnato il rigore al milan per fallo su bertolacci che viene evidentemente scalciato da dietro, come si fa a dire di no? . Sulla battuta Bacca scivola calciandosi sul piede opposto e segna il gol del vantaggio che non doveva essere convalidato, ma nemmeno si doveva ripartire con punizione per il sassuolo come sosteneva il suo allenatore, perche se si vuol fare i pignoli ad ogni costo il sig.acerbi era in area di rigore quindi il penalty doveva essere ripetuto comunque , in ogni caso avrei proprio voluto vedere se i fenomeni del sassuolo si sarebbero lamentati cosi se bacca avesse sbagliato….siamo al secondo tempo dove l’arbitro doveva vedere il rigore su politano perche in mischia paletta intento a rinviare il pallone non si avvede dell’arrivo di politano e calcia un po tutto, allo stesso tempo pero il direttore di gioco doveva vedere ed estrarre il secondo giallo per berardi che prima scalcia vangioni e poi tira intenzionalmente il pallone addosso a deulofeu, e vale lo stesso per adunco che per 90 minuti ha commesso falli da ammonizione a ripetizione ma niente e nessuno sembra aver visto nulla di tutto cio..come mai? Nel mezzo un dominio pressoche assoluto... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E COMMENTARE