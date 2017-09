Da VivoPerLei,

Sebastiano90:

"Quando una società apprezza a dismisura un allenatore, fa di tutto per accontentarlo.E così, se un giocatore prova ribellarsi, dovrà essere lui stesso a farsi le valige e a cercare una nuova sistemazione.Su questo argomento, l'allenatore Max Allegri, ne é una prova tangibile, avendo spesso avuto la società dalla sua parte.Facendo un passo indietro, infatti, il suo passaggio dal Cagliari al Milan destò più di qualche dubbio Ma, avendo la stima totale di Galliani e soprattutto dell' allora presidente rosso nero Silvio Berlusconi, la sua candidatura non venne messa più di tanto in dubbio.Il primo anno fu subito scudetto e così, forte della sua posizione, iniziarono le prime richieste.Giocatori che dovevano essere in tutto e per tutto idonei al suo gioco e ad esempio,uno dei tanti, fu l'olandese Mark van bommel. Quest'ultimo venne subito identificato da Allegri come il giocatore perfetto per far scudo alla difesa: quindi nel ruolo di playmaker, davanti alla linea difensiva.Pensiamoci bene però: chi giocava sino ad allora in quel ruolo? Un certo Andrea Pirlo che, negli anni precedenti, aveva fatto la storia rossonera, confermandosi uno dei migliori interpreti nel mondo di quel ruolo. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE