Negli ultimi giorni è rimbalzata una voce clamorosa per quanto riguarda il futuro del Milan per quello che concerne la proprietà.Secondo alcuni rumors,Il cavaliere rileverebbe parte del Milan dal Fondo Elliott, che subentrerebbe a Yonghong Li qualora quest'ultimo non restituisca entro ottobre 2018, i 303 milioni di euro che il fondo statunitense ha prestato all'imprenditore cinese e proprietario della più grande miniera di fosforo in Cina, per completare l'acquisto del Milan da Fininvest.Quindi. Il cavaliere verserebbe circa 200 milioni, forse qualcosa in più, per diventare co-proprietario del Milan, questa volta personalmente, senza l'ausilio di Fininvest. Silvio Berlusconi che affiderebbe la gestione del Milan alla figlia Barbara Berlusconi, che prenderebbe il timone del club. Quindi eventualmente, qualora questo rumors diventasse concreto, Silvio Berlusconi con Barbara Berlusconi, e Paul Singer con il suo fondo Elliott, sarebbero i nuovi proprietari del Milan. Berlusconi, a margine di un convegno in Trentino,per questioni politiche, si è lasciato scappare questa battuta, affermando che, con i soldi che incasserà dalla causa con Vivendi, rea di non aver rispettato il contratto che quest'ultima ha firmato per acquisire Mediaset Premium, ebbene, come dicevo, con i soldi che incasserà dalla causa con Vivendi, riprenderà il Milan. Parliamo di cifre astronomiche, Berlusconi avrebbe chiesto un risarcimento di 3 milardi di euro per il mancato rispetto del contratto firmato da Vivendi per l'acquisizione di Mediaset Premium, tuttavia potrebbero amichevolmente accordarsi per 500 milioni di euro, che Vivendi verserebbe nelle casse di Fininvest. Con questi soldi il Cavaliere potrebbe tornare co-proprietario del Milan. Tuttavia lo scorporerebbe da Fininvest e lo acquisirebbe a titolo personale affidandolo nelle mani di Barbara Berlusconi, magari fondando un'altra società ad hoc proprio per rilevare il Milan.