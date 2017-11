La partita di ieri sera contro lo Sporting Lisbona ha fattoLa notte di Halloween potrebbe compromettere la qualificazione agli ottavi e retrocedere in Europa League sarebbe un'umiliazione enorme per la "Vecchia Signora".Ma il vero problemi della Juve sonoperché in questa Juve nessuno si prende delle responsabilità,Il "fenomeno" Paulo Dybala sta continuando con la sua triste pantomima,. Ebbene sì, è evidente che Dybala si sia perso nel bel mezzo del cammin di nostra vita come il celeberrimo Dante Alighieri e anche le statistiche lo dimostrano, nelle ultime 5 partite la "Joya" ha segnato zero gol, giocando contro squadre molli come Milan, Spal e Udinese, ma è ancora più pauroso che in 4 partite di Champions League Dybala abbia segnato zero gol con prestazioni da 4 in pagella. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE