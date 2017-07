Questo Milan dà fastidio. Ormai è ufficiale. Questo Milan spaventa perché sta per tornare ad essere il vero Milan, non la copia mal riuscita degli ultimi anni della vecchia gestione. Gestione Galliani- Berlusconi superlativa per 25 anni.Gli ultimi 5-6 anni non sono stati competititvi. Si ha la sensazione che il fatto che il Milan stia tornando, spaventa e non poco le rivali, che per via del loro rosicamento e le cattiverie gratuite, finiscono per fare disinformazione sul Milan. Non bastava la stampa e qualche giornalista idiota, qualche opinionista poco informato e anti Milanista, che si divertono a fare disinformazione e a gettare fango sul Milan. Nelle loro opinioni, anche quelle di alcuni giornalisti milanisti ma anche interisti e Juventini, c'è cattiveria gratuita, non è né sano sfottò e né sarcasmo. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE