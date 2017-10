Da VivoPerLei,

tatokiki scrive:

, credo, ma attendo di essere corretto, con Zaccheroni in panchina. Il Milan veniva da una serie di prestazioni oscene, come quello attuale, e le speranze di vincerlo erano, come oggi con la Roma, vicine allo zero.Fu allora che preso dalla disperazione, generata dalla sua stessa confusione nel mettere in campo la squadra, l'allenatore in questione s'inventò il leggendario Serginho largo e quinto di centrocampo. Fu una partita meravigliosa, col terzino brasiliano devastante sulla fascia: era nato dal nulla un Milan atomico che polverizzò sopratutto nel gioco i cugini!Oggi leggendo le formazioni noto che Montella intende schierare Borini largo a destra e dico: essendo alla frutta, con un caos da lui stesso creato, pur di non vedere Abate su quella fascia: perché no!