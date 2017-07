Il Milan ha preso Antonio Donnarumma dall'Asteras Tripolis per 300 mila euro. Sarà il vice di Antonio Donnarumma.Antonio Donnarumma nasce a Castellammare di Stabia il 7 Luglio 1990. È il fratello maggiore di Gianluigi Donnarumma. Cresce nelle giovanili della Juve Stabia e del Milan. Resta nelle giovanili del Milan dal 2005 fino al 2010. Dal 2010 gioca nei professionisti. Nel 2010/2011 gioca nel Piacenza. Nel 2011/2012 gioca nel Gubbio. Dal 2012/2014 gioca nel Genoa con il quale esordisce in Serie A. Nel 2014/2015 gioca nel Bari. Nel 2015/2016 torna al Genoa. Nel 2016/2017 gioca nell' Asteras Tripolis, in Grecia. Dal 2017/2018 è al Milan. Bentornato al Milan Antonio Donnarumma!COMMENTO ALL'ACQUISTO: sono i cosiddetti acquisti "compromesso". CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE