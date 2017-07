Mi permetto, brevemente, di parlare di vicende in casa Milan. In particolare, le vicissitudini del caso Donnarumma, credo che meritino qualche considerazione.Dopo aver sviluppato bene la campagna acquisti, con un chiaro intento di seria rinascita, il Milan si è messo a fare l'amante disperato di un suo baby portiere, Donnarumma appunto, ricoprendo di danari lui e la sua famiglia, pur di non vederlo indossare un'altra maglia. Parliamo di 6 milioni di euro annui, che dovrebbero pareggiare lo smisurato talento di un portiere di 18 anni, ormai già nell'olimpo del calcio.Per non parlare della imposizione del fratello come portiere di riserva, ad un milione di euro l'anno di stipendio... peccato che non abbia anche un cugino mediano, altrimenti avrebbe fatto felice un altro componente della famiglia.Ma di cosa stiamo parlando? CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE