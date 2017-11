Da VivoPerLei,

adrybaby05 scrive:

CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE

. Un pareggio che sa di sconfitta, nonostante la rimonta. Una squadra tecnica come la Juventus, non può e non deve assolutamente regalare un tempo a nessun avversario specialmente in Europa; per l'ennesima volta è successo questo.Tante sono le sfide dove la formazione di mister Allegri ha regalato metà gara agli avversari. La finale con il Real Madrid, la prima giornata a Barcelona dove la formazione blaugrana ha dominato in lungo e in largo, parte del match con l'Olympiakos ed infine a Lisbona.Ma se nei primi due casi, sono stati regalati i secondi tempi, ieri la Vecchia Signora non è entrata con il piglio giusto sotto l'aspetto mentale e caratteriale già nel primo. I portoghesi sono arrivati primi su ogni pallone, avevano possesso palla facile, senza il benchè minimo pressing degli uomini capitanati da Buffon, e nessun cenno di reazione.Nella ripresa si è vista una squadra diversa, baricentro alto, pressing totale anche se con qualche rischio in un paio di circostanze, fluidità di manovra non eccezionale ma quanto meno utile per tentare di scardinare la retroguardia biancoverde, con sfera che finiva da un esterno alto all'altro con facilità. Tra le note positive, l'ennesima prestazione di Gonzalo Higuain, tosto, attivo e goleador.