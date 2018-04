"Gli addii nel calcio non sono quasi mai indolori: quando un calciatore lascia una squadra per accasarsi in un’altra lascia spesso dietro di se’ uno strascico di critiche nei tifosi; il tifoso vive l’addio di un suo beniamino come una sorta di tradimento: un po’ come se la tua fidanzata di colpo ti lasciasse e si mettesse assieme ad un altro. Poco importa i ragionamenti che ci sono dietro, il cuore ci porta a guardare l’altra persona con un occhio diverso, spesso intriso di rancore per un idillio che non doveva interrompersi e invece si è rotto; la scorsa estate è maturata la separazione tra Leonardo Bonucci e la Juventus: un divorzio che, pur essendo nell’aria, ha lasciato tutti sgomenti per il fatto che Leo ha scelto di rimanere in Italia dopo essersi contraddistinto come uno degli ambasciatori della rinascita juventina nonché simbolo in un certo senso del dna bianconero. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE