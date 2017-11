Da VivoPerLei,

44gattidernesto scrive:

Giunti all'ennesima sosta per le gare delle varie Nazionali, ci si può dedicare con maggiore serenità e mente più lucida a delle riflessioni che spesso non son possibili durante la stagione, a causa del frenetico susseguirsi delle partite.In quei momenti è giusto concentrarsi solo sulla partita da affrontare, in quanto il calcio moderno non ci lascia il tempo di prendere una boccata d'aria e ciccare un match potrebbe voler significare l'inizio di una pseudo-crisi o di malumori (reali o inventati) all'interno dello spogliatoio.Ad oggi ritroviamo la Juventus con 31 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Napoli e con un piede e mezzo agli ottavi di Champions League. Una stagione coi fiocchi se osservata solo da questa angolazione, ma, purtroppo, non è tutto oro quel che luccica; se a livello puramente matematico i bianconeri hanno percorso un tragitto ineccepibile, dal punto di vista estetico e gestionale, obiettivamente, manca più di qualcosa. Se quando si vince è il gruppo in toto ad essere esaltato, quando le cose non girano perfettamente come dovrebbero, a subir le critiche son tutte le componenti: società, staff tecnico e calciatori.La dirigenza ha dovuto affrontare una sessione di mercato alquanto complicata, come forse non capitava da molto tempo in casa Juve. Le partenze di Bonucci (40 milioni più 2 di bonus) e Dani Alves (plusvalenza da 9,5 milioni) hanno lasciato un vuoto non colmato definitivamente: il centrale difensivo non è stato rimpiazzato, mentre al posto del brasiliano è arrivato De Sciglio. In extremis è arrivato a Torino, dopo quasi due anni di corteggiamento, anche Matuidi, al fine di ampliare la rosa di quel centrocampo che, specie nell'ultima stagione, si è mostrato non in grado di sopperire alle inevitabili assenze per infortunio o squalifica dei titolari.