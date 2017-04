gregio Presidente Thohir

Egregio Sig. Zhang Jindong

sono un tifoso interista e vorrei un chiarimento riguardo ad una situazione a me incomprensibile creatasi all'interno della società.

In Estate avete speso oltre 30 milioni, tra acquisto e contratto, per portare all'Inter il giocatore Gabriel Barbosa Almeida, detto Gabigol.

In tutto il campionato il giocatore è stato fatto entrare pochissime volte e per una manciata di minuti complessiva. Ad oggi si è capito che in nessun caso (nemmeno con la squadra in vantaggio di 5 gol) e in nessuna situazione (persino Biabiany oltre all'immortale Palacio gli vengono preferiti dal Sig, Pioli) lo vedremo più in campo.

Essendo che la società di cui siete rispettivamente Presidente e Proprietario è mantenuta "anche" (direttamente o indirettamente) dalle mie finanze di tifoso (abbonamento stadio, magliette, merchandasing vario, abbonamento payTV ecc.) chiedo un chiarimento sul perchè sia stata spesa una cifra così importante per un giocatore che è stato deciso di non utlizzare MAI e che tra pochi mesi chiederà giustamente la cessione.