Oggi in un piccolo bar bolognese si parlava di mercato e tra le varie discussioni ho buttato giú il mercato che farei se fossi il ds della Juventus.Buffon sicuramente va confermato come primo portiere, anche se presumibilmente sará la sua ultima stagione, ma poco conta ora. Come secondo portiere prenderei Mirante per sfruttare il suo essere del vivaio. Come terzo confermato Audero ( stesso discorso di Mirante) .La difesa non puó essere modificata, soprattutto perché la BBC anche con il passare degli anni da garanzie. Rugani in ugual modo fa confermato ( lui e Caldara saranno il futuro Juventino). Come quinto difensore, ruolo non facile prenderei un giocatore di grande esperienza, soprattutto perché sembra che Benatia lascera' la Juventus a fine stagione, come Josè Fonte che in questo Europeo ha dimostrato di aver raggiunto la maturità del grande difensore.Con l'addio di Evra la Juventus ha bisogno di un secondo terzino sinistro e punterei tutto su Kosalinac che non ha rinnovato con lo Shalke 04. La catena di destra invece, va completamente rifatta Litchsteiner non rinnoverà e Dani Alves non offre garanzie e si potrebbe rivendere in Cina per una discreta somma. Sfrutterei i buoni rapporti con il Valencia per l'affare Zaza per prendere Cancelo offrendo soldi piú Hernanes e come secondo terzino offrirei un contratto di un anno a Sagna ( svincolato dal City) .Il centrocampo invece è quello che sará vittima invece di una rivoluzione.. I confermati sono sicuramente Marchisio, Pjanic, Sturaro, Asamoah ( jolly multiposizione) e Rincon. Ceduti invece Hernanes ( nella trattativa per Cancelo), Lemina che ha mercato e non offre garanzie fisiche troppo fragile e Khedira che sembra vicino alla MLS.Prenderei sicuramente Goretzka che nel giugno 2018 vede scadere il suo contratto quindi con una buona offerta non troppo alta si porterebbe a casa un giovane prospetto. L'accordo per Tolisso c'è già invece, 40 milioni al Lione.Per sostituire il terzo partente nel caso di retrocessione del Wolfsburg prenderei...