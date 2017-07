"In queste ore Leandro Paredes sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart, primo passo dell'iter che porterà il giovane argentino agli ordini di Roberto Mancini, in Russia.Sembrava tutto fatto, poi tutto sfumato per mille ripensamenti del ragazzo che adesso invece, pare ben predisposto alle lusinghe formato euro del club russo.Il suo ripensamento finale pareva dovuto a un ritorno di fiamma per il ragazzo da parte della Juventus. 30 milioni per avere il "talentino" ancora mai sbocciato definitivamente, almeno a livelli importanti. L' unica stagione nella quale è stato trascinatore è stata quella di Empoli, dove era leader indiscusso del centrocampo toscano. C'erano però altre ambizioni e altre pressioni rispetto a quelle di Roma e dello stesso Zenit, piazza in cerca di rilancio immediato dopo un'annata deludente passata a subire impotente la trionfale cavalcata dello Spartak Mosca di Carrera. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE