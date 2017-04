Moise Kean l'enfant prodige della Juventus primavera,comincia a sbattere i tacchetti,per avere piu' visibilita',gia' ha assaggiato la Serie A,in alcune occasioni,con una buonissima impressione.Come gia' sappiamo dietro di lui si e' fiondato Mino Raiola,che lo ha messo nella sua scuderia,pronto a fare affari d'oro,qualora si presentassero.Kean classe 2000 ancora 17enne,si prospetta una stagione in prestito in Serie A,ricordiamo che la societa' bianconera ha rifiutato per tre volte l'offerta di prestito del Crotone,ed un club di Bundesliga che pero' il nome non e' stato svelato,forse il Borussia Dortmund.....La Juventus prima di girare in prestito il giovane,vuole metterlo sotto contratto,senza rischiare di... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE