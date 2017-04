In questo articolo cercherò di rivivere i momenti più belli dell'era Berlusconi:5) L'atterraggio Di Berlusconi all'Arena di Milano:"Da Lì è iniziato tutto,prese un club sull'orlo del fallimento e lo trasformò in pochi anni nel club più famoso al mondo,all'inizio qualcuno pensava che Silvio era troppo ambizioso"4) Il primo scudetto targato Berlusconi:"Un campionato bello come quello,sarà impossibile ripeterlo Milan-Napoli,da una parte Maradona-Careca-Carnevale dall'altraVan Basten-Gullit-Riijkaard,la spuntò il Milan grazie al genio e al talento dei tre olandesi.Come disse il presidente un paio di anni dopo:'Sono stati loro i primi veri 'Big Three" del calcio".3) La Champions 2002-2003 del Milan Ancelottiano:"Il Milan era sempre più in alto e Mister Ancelotti aveva portato nuove idee e schemi, il cammino in Champions é stato dominante,fino all'epopea di quell'anno nella finalecontro gli avversari di sempre: la Juve,il rigore decisivo lo segnò Shevchenko dopo esultò quell'immagine é rimasta e rimarrà sempre nella mia mente.Avevo 12 anni,piansi di gioia davanti al televisore".2) La prima Coppa intercontinentale Del Milan di Silvio:"Eravamo a Tokyo,il Milan di quell'epoca era il Milan dei "Big Three " olandesi,affrontavamo il Boca Juniors in finale,una partita molto fisica alla fine vincemmo grazie a una punizione,dall'orlo del fallimento alla conquista del mondo del pallone.Il Diavolo é tornato in Paradiso".1) La prima... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE