Il Milan cerca un attaccante esterno e visto che sul mercato c'è Gabigol perché non tentare di portarlo al Milan? La sorte ci è favorevole, come non ricordare i casi Pirlo e Seedorf, bidoni all'Inter e campioni al Milan, allora perché non tentare di provare la stessa cosa con Gabigol, ormai scaricato dall'Inter? Gabigol è una seconda punta che può giocare attaccante esterno. Ovviamente la mia è una provocazione, so che è una operazione di mercato impossibile e non attuabile adesso, ma in futuro, magari quando sarà venduto in un altro club, chissà che da lì non possa un giorno essere acquistato dal Milan. Di certo c'è che il calciatore brasiliano vuole restare in Europa, e con molta probabilità verrà venduto o prestato ad un club che non giochi nel campionato italiano. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE