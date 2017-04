Leggo tutti i giorni articoli e commenti....Donnarumma deve rimanere al milan se vuole farlo, se davvero ama questa squadra! E in questo caso accetta i 2,5 mln a stagione che sono già tanti soldi per un ragazzo della sua età. Buffon prende 4 mln, ora...e sta alla juve da anni perchè è legato alla juve, per amore. Dare 5 mln ad un portiere di 18 anni mi sembra davvero una follia, anche in un calcio come quello attuale che non si pone più limiti "morali". Sono convinto che più che mostrare al ragazzo un progetto serio, portargli lo stipendio nei termini anzidetti mostrando ogni favorevole predisposizione a ritoccare l'ingaggio quando sarà cresciuto (si parla cmq di 2,5), non si debba fare. Un giocatore non dovrebbe rimanere al milan solo perchè gli vengono offerti soldi e una fascia da capitano. Fermo restando il fatto che la qualità va premiata con un ingaggio adeguato, non si può divenire schiavi di un calciatore o di un procuratore. Trattenere giocatori con i soldi non porta ad alcuna vittoria e quella che dovrebbe divenire la bandiera del milan dovrebbe farlo a prescindere dall'ingaggio e dal procuratore. Buffon non prendeva 4 mln, Buffon non faceva rilasciare continue dichiarazioni al proprio procuratore nè gli consentiva di mettere in scena certi teatrini, Buffon è andato in serie b... Buffon è una bandiera! Sono milanista, ricordo Baresi, Costacurta, Maldini... Ecco, queste sono bandiere, e questi calciatori le fasce di capitano se le sono guadagnate sul campo, non gli sono state offerte in cambio di un rinnovo contrattuale. E comunque, dargli anche 5 mln ora, oltre ad essere immorale, ci libererebbe forse dell'ombra funesta di