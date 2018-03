Da VivoPerLei,

Emperor Of VXL scrive:



"Il mercato estivo si avvicina e i top club europei e nostrani stanno conducendo delle trattative sotto traccia per potersi accaparrare i migliori talenti in circolazione, ed evitare grandi e dispendiose aste internazionali.

Tra i nomi più chiacchierati figura quello di Paulo Dybala, il numero 10 bianconero sembra sempre più propenso a lasciare Torino e i grandi club internazionali sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni della "Joya".

Il giocatore durante la pausa nazionali, non essendo stato convocato... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE