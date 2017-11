Da VivoPerLei,

IlBaroneRossonero scrive:

Non è facile dimenticare il poker di Berardi di 4 stagioni fa alla squadra di Allegri. Il milan si trovava in una situazione critica e il piccolo giocatore della squadra emiliana ha messo definitivamente i chiodi sulla bara del povero Max Allegri.Passando a tempi migliori e più recenti, lo scorso anno, un po' per fortuna e un po' per qualche errore arbitrale, la squadra di Montella è riuscita a imporsi 4-3 dopo essere stata sotto per buona parte della gara. Bacca, Locatelli e Paletta hanno ribaltato il risultato dando una svolta alla stagione e al morale della squadra.