Al termine della partita vinta contro il Manchester City che avvicina il suo Chelsea alla vittoria della Premier League Antonio Conte ha rilasciato a Sky Sport importanti dichiarazioni in merito al proprio futuro:”Ora lottiamo a denti stetti per centrare qualcosa di inaspettato, poi cercheremo di costruire qualcosa di importante per la prossima stagione”. Tradotto:”Il prossimo anno resto al Chelsea”. Con queste parole, l’ex c.t. azzurro ha respinto il corteggiamento nerazzurro, e, per l’Inter questa scelta non è affatto un male, tutt’altro perché, il leccese, pur essendo un tecnico vincente – come testimoniano i tre Scudetti consecutivi e le due Supercoppe Italiane conquistati quando allenava la Juventus – e determinante – grazie al suo lavoro i giocatori crescono e migliorano sia sul piano mentale che dal punto di vista tecnico/tattico non è adatto al calcio italiano.