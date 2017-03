Donnarumma ha appena compiuto 18 anni,mentre i suoi coetanei giocano all'oratorio o magari in qualche campo di periferia,lui gioca in serie A,nel Milan tra l'altro,ed è già entrato addirittura a far parte della squadra della nazionale italiana.

E' fuori discussione il fatto che il ragazzo abbia davanti a se una carriera straordinaria,viste le doti che gli ha riconosciuto madre natura tutto,a questo punto,dipende da lui.

Io non so se venerdì 10 marzo si sia reso conto di "averla fatta un po' fuori dal vaso",io mi auguro di si perchè quello che è stato il suo atteggiamento alla fine della partita andrebbe veramente censurato,anche dai milanisti,anche da quelli convintissimi che il fallo di mano di De Sciglio non fosse punibile con il rigore,la reazione è stata infatti di gran lunga esagerata in relazione all'accaduto.

Se fosse finita 1-1 per il Milan cosa sarebbe cambiato?....poco o nulla dico io.....il Milan ha fatto una buona partita?....io dico che l'ho visto meglio altre volte.

Con quel goal su rigore i rossoneri non hanno perso la partita della vita,rimane poi il fatto che dire che "non ci fosse" è sbagliato,il regolamento quello prevede e il Milan,di questa regola,anche in episodi ben più discutibili (ad esempio Isla con la schiena su tocco ravvicinatissimo di Nocerino nel novembre 2012) ne ha giovato rimanendo poi,chiaramente,in silenzio.

Si dice che Donnarumma sia il nuovo Buffon,vedendolo in campo la cosa non fa una piega,può darsi anche che diventerà ancora più bravo (e magari addirittura più vincente) del portiere della nazionale,questo al momento non si può sapere,il tempo e le qualità sono dalla sua parte,è importante che mantenga però pure"la testa sulle spalle".

Buffon infatti mai e poi mai si sarebbe sognato di avere atteggiamenti come quelli che abbiamo visto lo scorso venerdì;ora,so che per i non juventini "la Juve ruba bla bla bla",ma vi assicuro che i bianconeri nella loro storia recente,diciamo dal 2001 quando Gigi arrivò a Torino,sono stati penalizzati pesantemente più volte in occasioni più importanti,quando non ci si giocava il punticino ma magari una Champions o uno scudetto;penso che nessuno di voi abbia mai visto Buffon in atteggiamenti minimamente paragonabili a quelli che hanno visto protagonista un ragazzino di 18 anni.