Il campionato italiano 2016/2017 verrà ricordato come uno dei più noiosi di sempre . Questo è dovuto al grande divario ancora presente tra la Juventus e le altre "big" , incapaci di reggere il passo dei campioni d'Italia in carica , ma anche alla pochezza delle cosidette "piccole". Pescara , Crotone , Palermo ed Empoli non sembrano essere all'altezza della massima serie e squadre come Bologna e Genoa che quest 'anno abbiamo visto arrancare , in un campionato a 18 squadre avrebbero... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE