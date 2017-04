Provando a fare una disamina obiettiva dell'operato di Ausilio da quando il signor Branca è stato allontanato dall’inter, non sembra che gli acquisti fatti abbiano permesso all'Inter di tornare dove le compete o comunque di fare quel salto di qualità così evidente.

I giocatori comprati dall’attuale ds, in ordine più o meno cronologico, sono stati:

D’ambrosio(2,5milioni più metà Benassi), Hernanes(20 milioni), Medel(9 milioni), Dodò( 9 milioni), Osvaldo (prestito), M’Vila (prestito), durante la gestione Mazzarri. Tra i giocatori finora citati, per una spesa complessiva di oltre 40 milioni, non ce n’è nessuno che abbia aumentato il proprio valore di mercato. Anzi, va ricordato che, durante la sessione invernale in cui fu preso Hernanes, l’Inter fu molto vicina all’acquisto di Naingollan, per la stessa cifra, calciatore chiaramente in grado di fare la differenza, finito alla Roma e attualmente sui taccuini di molti top club.

Sotto la gestione Mancini sono stati presi: Santon(4 milioni), Shaqiri(18milioni), Brozovic(8milioni), Podolski(prestito), Melo (gratis), Jovetic(16 milioni), Perisic(16 milioni), Kondogbia(35 milioni), Montoya(prestito), Murillo(8 milioni), Miranda(12 milioni), Telles(prestito), Ljajic (prestito), Banega(gratis), Eder(13 milioni), Erkin (gratis), Ansaldi (2 milioni più Laxalt) per un totale di ben 125 milioni. Contrariamente a quanto detto per il mercato condotto sotto la gestione Mazzarri, in questo caso alcuni giocatori hanno aumentato il loro valore di mercato, vedi Brozovic, Murillo e Perisic. Va detto anche che è arrivato un difensore importante quale Miranda, a mio parere unico fuoriclasse della formazione interista insieme ad Handanovic .

Detto ciò siamo arrivati ad un totale di circa 180 milioni di euro spesi in due anni e mezzo, che non sono pochi.

Arrivando poi a considerare i soldi spesi nelle ultime due campagne acquisti per Candreva (23 milioni), Joao Mario (45milioni) e Gabigol(30 milioni) e Gagliardini (25milioni) si arriva ad una spesa di circa 320 milioni!!!

A ciò va aggiunto che molti di questi soldi sono stati spesi per giocatori che ad oggi sono stati tutt’altro che determinanti oppure che sono stati rivenduti dopo poco perché non ritenuti all’altezza vedi Medel, Hernanes, Santon, Jovetic, Kondogbia, Eder, Shaqiri, Podolski e via discorrendo.