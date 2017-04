Paulo e Kylian,un duo che fa sognare i tifosi da entrambe le parti delle Alpi.Quando Ian Rush ha estratto Atletico Madrid,come sfidante del Real Madrid,non ho potuto trattenere la felicità,sarà Juve-Monaco,sarà Dybala vs Mbappe.Il mio sogno sarebbe stato vedere questo scontro titanico a Cardiff,ma purtroppo il destino e Ian Rush,non me lo hanno permesso.La Joya potrà affermarsi nella terra dei più grandi numeri 10 bianconeri,mentre "L'Enfant Prodige" monegasco potrà scrivere la storia. Per Mbappe è l'anno del sogno,promosso in prima squadra quest'estate e assoluto protagonista in Champions League,la primavera ha fatto bene alla rondinella Mbappe che dalla Ligue 1 é migrato in Champions League.Per caratteristiche tecniche lo paragonano a Thierry Henry,ma secondo me é molto più... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE