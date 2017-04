Deulofeu ha avuto un impatto devastante nel Milan. Fu l'artefice principale nella vittoria in quel di Bologna con il Milan in 9, lo spagnolo ex Barcellona si mise il Milan sulle spalle e propiziò con un'azione personale il gol di Pasalic che consentì al Milan, in quella ormai storica partita del campionato 2016/2017, di espugnare il Dall'ara. Ma non solo. Ha avuto una continuità di prestazioni notevole. Ha una grande velocità, una ottima progressione palla al piede e si rende spesso pericoloso nell'area avversaria. È in prestito dall'Everton. Il Barcellona, club nella quale Deulofeu è cresciuto, ha un diritto di recompra per 12 milioni. Quindi se Il Barcellona verserà 12 milioni all'Everton si riporta a casa il talento spagnolo. Quindi il Milan non può fare nulla per trattenere il calciatore spagnolo? Non è facile tenerlo ma non impossibile. Deulofeu è venuto al Milan per giocare poiché all'Everton faceva spesso e malvolentieri panchina. Al Barcellona non avrebbe il posto da titolare e questo gioca a favore del Milan. Non escludo che il Milan possa tenerlo ancora in prestito dal Barcellona questa volta, ovvero il Barcellona esercita il diritto di recompra per 12 milioni e gira in prestito Deulofeu al Milan per farlo giocare. Inoltre c'è la volontà del giocatore che sicuramente avrebbe piacere di tornare nel Barcellona anche per avere la sua rivincita ma desidera pure un... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE