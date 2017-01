Galliani ha regalato l'ennesimo colpo, cedendo a parametro 0 allo Spartak Mosca un giocatore come Luiz Adriano, pagato 8 milioni solo 18 mesi fa, con un contratto in scadenza 6 mesi dopo il suo acquisto.

Ora, io chiedo: ma almeno 4-5 milioni il signor Adriano Galliani o chiunque diriga, non poteva chiederli? E' un giocatore che in un campionato come quello russo potrà fare molto bene.