Le società sono TUTTE in balia degli ultrà,da nord a sud,senza distinzioni.

Il movente è sempre lo stesso,è quello che fa girare il mondo,è quello alla base delle guerre e di tutto ciò che di più brutto esista sulla faccia della terra,ovvero il denaro.

Le lotte tra bande di ultrà rivali non hanno infatti come fine la conquista della miglior posizione in un certo settore della curva per guardare la partita, quanto piuttosto il controllo di attività economiche che le società (TUTTE) hanno sempre tollerato.

Essere un capo ultrà è un lavoro vero e proprio cari miei,ma non è che dicendo questo ho scoperto l'acqua calda.

Vi siete mai chiesti come facciano i signori che seguono la loro squadra del cuore ad andare in lungo e in largo per il mondo?

Ma dove li prendono i soldi per le trasferte?

E poi,non lavorano mai per avere così tanto tempo libero per seguire tutte le partite?

E' facile quindi capire che questi personaggi facciano quello che vogliono perchè sono collusi con TUTTE le società,per gli ultrà infatti questo è solo un puro e semplice business che spazia su più fronti.

C'è quello relativo al merchandising,che può essere quello online,piuttosto che quello derivante dall'apertura di negozi fisicamente dislocati sul territorio,fino ad arrivare a quello taroccato che ha la sua espressione più classica nei vari banchetti che contornano gli impianti italiani.

Come ho scritto sopra un altro fenomeno importante è quello legato alla gestione delle trasferte e di conseguenza alla vendita dei biglietti.

Mi sono documentato e ho avuto conferma del fatto che,da sempre,TUTTI i club favoriscono questo commercio parallelo.

E' la cosa da non credere è che ciò avviene anche per