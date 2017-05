Mirabelli gira da mesi. Almeno non mangia negli stessi ristoranti di Galliani. Inutili o fruttiferi? A breve avremo le risposte. Per semplicita' di esposizione inizierei con lo sfoltimento della rosa: Sosa, Kucka, Poli, Antonelli, Vangioni Paletta/Zapata, De Sciglio, Bacca, Niang e per me anche Suso. Con i quattrini delle cessioni il Milan dovrebbe sistemare difesa e centrocampo. La difesa che si regge su Romagnoli e Donnarumma e' forse il reparto che ha meno bisogno di ritocchi. Sulla sinistra rientra un ragazzo della Primavera che ha fatto un'ottima stagione in B. Felicioli. Si potrebbe affiancare con qualche usato "sicuro" visto che di Maldini in giro non ce ne sono. Un Criscito per esempio. Sulla destra se mandiamo in prestito Calabria sarebbe utile Darmian. Conti dell'Atalanta sembra veramente bravo ma il Milan deve utilizzare le risorse in maniera molto oculata ed in reparti piu' carenti. Se si vuole tentare il colpo al centro della difesa i soliti nomi di Musacchio e De Vrij. Entrambi fragili. Senza svenarsi. A centrocampo Badelji, Biglia, Goretzka, Fabregas, Pellegrini, Kessie (ad un prezzo ragionevole). Ci vuole un metronomo ed una mezzala di qualitá. Adesso veniamo all'attacco. O il Milan ha... CLICCATE QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE