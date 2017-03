Non ho visto giocare Savicevic’, però non ho dubbi: Pjaca è da Juve. E’ giovane, quindi serve pazienza tuttavia, grazie a questi quattro fattori Marko trasformerà i suoi difetti in punti di forza: (imparerà a giocare con e per i compagni, eliminerà la frenesia tipica dei giovani, troverà concretezza e freddezza sotto porta; esploderà, troverà continuità e diventerà un fuoriclasse assoluto).

1. LA SOCIETA’ : E’ forte, competente, presente inoltre, crede ciecamente nel ragazzo tanto che in estate ha staccato un assegno da 23 milioni pur di strappare alla Dinamo Zagabria il suo gioiellino.

2. L’ALLENATORE: Max Allegri stravede per l’esterno croato: lo ritiene un predestinato, secondo il tecnico Pjaca sarà la rivelazione 2017. L’allenatore, è bravissimo a gestire i giovani, non li fa giocare fino a che non ritiene che il loro ambientamento sia completo: prima di diventare risorse importanti per la Juventus Alvaro Morata, Daniele Rugani e Paulo Dybala hanno fatto la necessaria gavetta.