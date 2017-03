Più difficile della sconfitta è il saper gestire una vittoria.

Lo è da sempre, nel calcio e nella vita di ognuno di noi.

Per chi sta dietro in classifica, inseguire conferisce di per sé tutta una serie di motivazioni implicite, per chi sta davanti e deve fuggire serve invece una grande e profonda forza interiore, partita dopo partita.

Se non si ha niente e si cerca di sopravvivere, ciò che stiamo cercando è un lavoro. E per ottenerlo si è disposti a tutto.

Non è facile raggiungere il proprio traguardo, ma per chi è determinato e dispone di una grande volontà, la parola "impossibile" può sorgere solo al tramonto di un'altra parola, più preziosa, più complessa: la "convinzione".