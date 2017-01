Mancano ancora 2/3 settimane, se l’Egitto dovesse arrivare in fondo alla Coppa d’Africa, al rientro di Mohamed Salah a Trigoria. Ma in molti si stanno chiedendo se quando tornerà, ritroverà il suo posto sulla fascia destra dell’attacco giallorosso, o se invece, siederà in panchina.

Dati alla mano, senza Salah, compreso l’infortunio, la Roma ha giocato 7 partite (con il 4-0 con la Samp in Coppa Italia), facendo 10 gol e subendone 0. E questo è un dato di fatto.

Le opzioni per Luciano Spalletti non mancano, e si potrebbe addirittura permettere di lasciare in panchina Salah, se l’affidabilità della sua Roma, continua ad essere quella dimostrata dal derby.

Come è ben noto, i giocatori dalla Coppa d’Africa non tornano in grandissima forma, vedere Gervinho 2 anni fa, ed è possibile che Spalletti sacrifichi l’egiziano per l’equilibrio della squadra.

D’altronde, con questo modulo, con i rientri di Florenzi e di Mario Rui, con Salah, Perotti, El Shaarawy e Peres, senza dimenticare Emerson Palmieri, il reparto laterale sembra ben coperto e assortito.