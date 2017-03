Il grave infortunio al ginocchio accorso martedì sera a Marko Pjaca mette ulteriormente in evidenza un problema che la Juventus sta portando con se’ dal momento in cui Allegri ha optato con decisione per il cambio di modulo, con l’adozione del 4-2-3-1. La totale assenza di soluzioni dalla panchina per il reparto offensivo risulta, ogni giorno che passa, una lacuna sempre più evidente e non più trascurabile, lacuna che pone la Juventus in una posizione contraddittoria: la strada del cambio modulo ha senza dubbio pagato in termini di qualità del gioco; ciò nonostante il suddetto sistema di gioco potrebbe presto essere accantonato, forse già domenica, proprio per una generale mancanza di interpreti dalla panchina in grado di dar manforte ai “titolari”.

Eppure quel 4-2-3-1 sembrava aver messo un po’ tutti d’accordo: Pjanic era stato messo nella posizione che predilige, in un centrocampo a due elementi; Higuain era stato messo nelle condizioni di poter fare reparto da solo, posizione in cui si trova più a suo agio che con una seconda punta vicino a lui in area; allo stesso tempo avevamo finalmente valorizzato le ali come Cuadrado che, con i precedenti moduli, era sempre costretto a partire dalla panchina; allo stesso tempo il nuovo assetto aveva tolto momentaneamente dalle luci dei riflettori Marchisio, consentendogli un graduale ritorno alla miglior condizione dopo un grave infortunio.

Facendo un rapido riepilogo delle forze a disposizione, ci renderemo conto che per la partita di domenica in avanti avremo a disposizione Higuain e Cuadrado più Dybala che tuttavia non versa nelle migliori condizioni fisiche; Mandzukic ha accusato un’infiammazione al ginocchio e pare difficilmente recuperabile e, come se non bastasse, anche l’enfant prodige Kean sarà fuori a causa una brutta botta rimediata a Viareggio con probabile prima convocazione tra i grandi per il giovane attaccante della primavera Zeqiri.