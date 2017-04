sono uno studente di 17 anni con una sana passione per il calcio e per la Vecchia Signora, ed è da qualche anno a questa parte che mi piacerebbe vederla giocare allo Staduim; quindi, quando un venerdì mattina in classe si diffuse la notizia che ai quarti di champions avremmo potuto vendicarci di coloro che 2 anni fa si portarono via quella che sarebbe stata la prima coppa europea che avrei visto alzata al cielo dal miglior portiere del mondo, nonché capitano della squadra che amo, la prima cosa che dissi al mio compagno di banco, anche lui di fede bianconera, fu: "io cerco i biglietti". Sembrava quasi uno scherzo, visto che già immaginavo le probabilità di trovare quei posti, ma dopo averci pensato seriamente mi ero ormai convinto a fare un tentativo.

Saputi data e orario dell'inizio della vendita libera, cominciai ad organizzare e a prepararmi al fatto che riuscire ad acquistare quei biglietti online sarebbe stato quasi come un' estrazione alla lotteria, ma in cuor mio la speranza era sempre accesa, almeno fino a quando