"Resta però l'orgoglio di aver fatto parte di questo gruppo", queste le parole con le quali Leonardo Bonucci, attraverso i suoi profili social, ha commentato la dolorosa sconfitta di Cardiff. Ma cosa si cela alle spalle della suddetta dichiarazione?Bonnie assieme a Buffon, Barzagli, Chiellini, Lichtsteiner e Marchisio ha vinto tantissimo negli ultimi sei anni, è diventato beniamino dei tifosi e punto fermo della nazionale italiana; tuttavia, nel corso della stagione da poco conclusasi non sono mancati i momenti di tensione: difficilmente, infatti, scorderemo il forte centrale di Viterbo soffrire su uno sgabello mentre i suoi compagni affrontavano la difficile trasferta di Porto.''Bonucci in tribuna altrimenti vado via'', il rapporto tra Massimiliano Allegri e il suo difensore non sembra mai essere sbocciato del tutto, anzi, pare non siano mancate nemmeno durante la finale di Champions League le incomprensioni tattiche fra i due: oggetto della disputa la collocazione di Andrea Barzagli, incapace di contenere le incursioni di Marcelo, e il mancato ingresso di Cuadradoche avrebbe portato all'arretramento dell'ormai ex Dani Alves.Che Bonucci sia un giocatore molto appetibile lo si era già dimostrato durante la finestra estiva del calciomercato 2016: Pep Guardiola, infatti, sarebbe arrivato a sborsare una sessantina di milioni pur di accaparrarsi quello che può definirsi un vero e proprio regista difensivo; difficile trovare nel panorama calcistico internazionale un difensore con le stesse qualità tecniche e visione di gioco dell'ex Bari.In queste ultime ore, pare che il solito Manchester City e il Barcellona stiano per bussare nuovamente alla porta di Marotta; quest'ultimo riuscirà nuovamente a dire di no ai milioni con i quali si presenteranno le due squadre?