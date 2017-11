Da VivoPerLei,

44gattidernesto scrive:

Le persone, specialmente quelle di nazionalità italiana, soffrono spesso di memoria corta e risultano per larghissimi tratti influenzabili dalle "battaglie" condotte dai media, orientati a trascinare le idee popolari, in particolare le meno lucide, a proprio favore.Ciò che davvero mi infastidisce ènon è in grado di riconoscere il limite del pudore e non riesce ad accettare le scelte democratiche, ma, allo stesso tempo, si lamenta e fanaticamente condanna chiunque, al grido di fascista, non sia in linea coi soggettivi, talvolta irragionevoli, pensieri propinati poi alla massa sottoforma di verità assoluta.Il dramma consumatosi nella serata di lunedì era predisposto a lasciare strascichi polemici, ma puntare il dito contro di una persona per la sola antipatia che essa possa suscitare, mi pare alquanto ridicolo e immorale. Il Presidente FIGC, di cui l'Italia deve al più presto possibile disfarsi.