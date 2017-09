Erano i tempi dell'inter mazzarriana, quando Enrico Ruggieri, interista DOC, se ne uscì con questa frase, a voler sottolineare l'insostenibile noia che sortiva dal vedere le partite di quell'Inter: "Preferisco andare in terrazzo a vedere i piccioni che dormono". Ecco,Un giro palla lento e sterile che termina con gli inutili cross di Candreva, quasi sempre da fermo. Noia e sfiducia imperversano!Al netto di, che magari riprenderemo più avanti con vista su gennaio, a me sembra che l'Inter attuale abbia bisogno di una svolta tattica, ma soprattutto di scelte diverse da parte di Spalletti. In particolare, spero che il nostro tecnico si renda conto che il gioco d'attacco che passa sempre per le corsie laterali non ha, tra l'altro, gli interpreti giusti, risultando altamente prevedibile ed improduttivo. D'Ambrosio e Dalbert non spingono adeguatamente - spero che Dalbert torni quello veloce e scaltro di Nizza - mentre Candreva...oddio, benedetto Candreva...si va sempre ad imbottigliare nelle solite giocate! Che qualcuno ci salvi dalla sua titolarità in questa squadra! CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE E PER COMMENTARE